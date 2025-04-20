Gazze sınırında İsrailli esir aileleri, Netanyahu'yu protesto etti

AA & Ensonhaber

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Gazze Şeridi sınırındaki Nir Oz yerleşimi yakınlarında bir araya gelen İsrailli esir aileleri, hükümetten bir an önce esir takası anlaşmasına varılmasını istedi. Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Hamas’la herhangi bir anlaşmaya yanaşmayacağı yönündeki açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.

"NETANYAHU, ANLAŞMANIN ÖNÜNDE EN BÜYÜK ENGEL"

Protestoya katılan aileler, sınır hattında oluşturdukları insani çağrıyla, hükümetin esirlerin hayatını siyasete kurban ettiğini dile getirdi. Rehin tutulan Nimrod Cohen’in annesi Vicky Cohen, hükümetin kayıtsız tutumunu şu sözlerle eleştirdi:

“Mimouna Bayramı eğlenceleriyle meşguller. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir yönetim anlayışı? Çocuklarımız hâlâ orada esir. Onların yaşamı neden ikinci planda?”

Nimrod’un babası Yehuda Cohen ise Netanyahu’ya daha sert ifadelerle yüklendi:

Sadece siyasi koltuğunu koruyabilmek için savaşı uzatıyorsun. Oğlumun kanı üzerinden iktidarını sürdüremezsin! Bu bir çağrıdır: Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, lütfen bu tehlikeli adamı durdurun. Başsavcıya sesleniyorum: Netanyahu hapse atılmalı.

Yehuda Cohen, Netanyahu’nun anlaşma önündeki en büyük engel olduğunu savunarak İsrail halkına da seslendi:

Bu ülkenin Başbakanlık koltuğunda artık yeri yok. Tüm İsrail halkına çağrım var: Sokaklara çıkın, Netanyahu’nun görevden alınmasını, yargılanmasını ve tutuklanmasını talep edin!

"ARTIK TELEVİZYON NUTUKLARINDAN BIKTIK"

Bir diğer esir, Tamir Nimrodi’nin babası Alon Nimrodi ise Netanyahu’nun sürekli kamuoyuna seslenişler yapmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi:

“Her defasında televizyona çıkıp ‘Konuşmamı dinleyin’ demesinden artık usandık. Gerçek adım atılmasını bekliyoruz. Konuşmalar değil, çözümler lazım.”

Nimrodi ayrıca, Netanyahu’nun esir aileleri arasında ayrımcılık yaptığını, yalnızca kendi politik görüşlerini paylaşan ailelerle görüştüğünü savundu.

NETANYAHU: "HAMAS'IN ŞARTLARINI KABUL ETMEYİZ"

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kısa süre önce yaptığı bir video açıklamada, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların ve askeri işgalin sona erdirilmesini öngören herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini duyurmuştu. Hamas’ın bu yöndeki taleplerini reddeden Netanyahu, bu tür bir anlaşmanın, ABD Başkanı Donald Trump döneminde dillendirilen "Gazzelilerin başka ülkelere gönderilmesi" planını sekteye uğratacağını savunmuştu.

Netanyahu’nun “gönüllü göç” adı altında Filistinlilerin Gazze’den sürülmesini temel hedef olarak göstermesi, yalnızca uluslararası kamuoyunda değil, kendi vatandaşları arasında da derin bir tartışma yaratmış durumda.