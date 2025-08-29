Gazze'de 5 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in 2 Mart tarihininden bu yana yardım girişlerini engellediği Gazze'de, tam anlamıyla insani bir felaket yaşanıyor..

Gıda malzemelerine erişimi olmayan Filistinliler, açlıktan ölüyor...

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgileri paylaştı.

5 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Açıklamada, son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 121'i çocuk olmak üzere 322'ye yükseldiği kaydedildi.

"KTILIK, SESSİZLİK İÇİNDE MASUMLARIN CANINI ALIYOR"

Burş, açıklamada, "Gazze, dünyanın gözleri önünde yavaş yavaş ölüyor. Kıtlık, korkunç bir sessizlik içinde masumların canlarını alıyor." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE KITLIK KORKUNÇ SEVİYEDE

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın "felaket seviyesi" olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti.

"FİLİSTİNLİLER FELAKET KOŞULLARIYLA KARŞI KAŞIYA"

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

İSRAİL'İN SOYKIRIM SİLAHI: AÇLIK

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.