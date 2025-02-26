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İHA

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yardımların ve konteyner evlerin girişine uyguladığı abluka nedeniyle insani kriz daha da kötüleşti.

Gazze şehrinin Remal semtindeki Hasta Dostları Hastanesi'nde 5, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise 1 bebek, soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

DONDURUCU SOĞUKLAR VE ISINMA İMKANININ YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gazze Şeridi'nde dondurucu soğuklar ve ısınma imkanının yetersizliği nedeniyle 6 bebeğin hayatını kaybetmesi, faşist işgal hükümetinin 2 milyondan fazla kişiye yönelik insani yardım ve barınma malzemelerinin ulaştırılmasını engellemeyi de içeren suç niteliğindeki politikalarının doğrudan sonucudur. Uluslararası toplum ise Siyonist saldırganlığın ve devam eden kuşatmanın yol açtığı benzeri görülmemiş insani felaket karşısında sessizliğini koruyor."

TEMEL İHTİYAÇ MALZEMELERİ İÇİN ÇAĞRI

Açıklamada arabulucu ülkelere İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal etmesinin önlenmesi, ilgili insani protokolün uygulanmasını sağlama, barınma, ısınma ve acil tıbbi malzemeler gibi temel ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye girişini kolaylaştırmak için derhal harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Gazze'de on binlerce Filistinli yıkılan evlerinin enkazları arasında çadırlarda hayata tutunmaya çalışırken, dondurucu soğuk ve yoğun yağış mevcut durumu daha da zorlaştırıyor.