Gazze’de 66 bin ton patlamamış mühimmat, dönenler için risk oluşturuyor

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından Gazze Şeridi’nde halk evlerine dönmeye başladı.

Ancak Filistinliler, savaşın geride bıraktığı ölümcül tehlikelerden hâlâ kurtulabilmiş değil.

Gazze Şehri’ndeki Şifa Hastanesi’nde görev yapan acil servis doktoru Harriet, El Cezire’ye yaptığı açıklamada, ateşkes sonrası evlerine dönen birçok kişinin patlamamış mühimmatlar nedeniyle yaralandığını belirtti.

İKİ KARDEŞE ŞARAPNEL İSABET ETTİ

Doktor Harriet, "Ağır bombardımanların ardından insanlar kuzeye dönüyor. Enkazın içinde çadırlar kuruyorlar ve burada çok sayıda patlamamış roket var" diye konuştu.

Harriet, bu mühimmatlar nedeniyle yaralananlar arasında çocukların da olduğunu söyledi. Ekibinin yakın zamanda, bir bombadan saçılan şarapnel parçalarıyla 5 ve 7 yaşlarında iki kardeşi tedavi ettiğini belirtti.

PATLAMAMIŞ 66 BİN TON BOMBA

Gazze'de yaklaşık 66 bin ton patlamamış mühimmat bulunuyor.

Bombalar nedeniyle şimdiye kadar en az 53 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Edouard Beigbeder, ateşkesle birlikte insani yardım operasyonlarının arttığını söyledi.

Beigbeder, "Biz şu anda çocukları, engellenebilir tehditlerden korumak için zamanla savaşıyoruz. Bunların arasında da yetersiz beslenme, hastalıklar ve kış soğuğu var" diye konuştu.

OKUL ÇAĞINDA 650 BİN ÇOCUK VAR

UNICEF ayrıca 650 bin okul çağı çocuğunun sınıflara dönmesi için Gazze'deki ortaklarıyla çalıştığını bildirdi.

Beigbeder, şunları ekledi: “İki kayıp yılın ardından, aileler biliyor ki gerçek bir eğitime dönüş; öğrenme, iyileşme, umut ve topluluklarında uzun vadeli sosyal uyum için bir temel sağlayacaktır.”

İKİ YILDA EĞİTİM DE YOK OLDU

İki yıl süren saldırılar, Gazze’de eğitim ve öğretimi büyük ölçüde aksattı. Binlerce öğrenci okullara gidemedi, altyapı ve eğitim malzemeleri neredeyse yok oldu.

Okulların yeniden açılması, öğrencilerin ve ailelerin umutlarının yeniden canlanmasının da bir göstergesi oldu.

AA'nın bildirdiğine göre Filistinli öğrencilerin bazıları İsrail’in saldırılarıyla büyük hasar gören okullarda zorluklara rağmen eğitime başladı.

Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki Razi Okulu’nda ders başı yapan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılında "kararlılık" mesajı verdi.

Razi Okulu Müdürü Nesrin Ebu Neda, öğrencilerin derslerine dönüşünü "gurur verici" olarak nitelendirdi.