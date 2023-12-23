Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 99 gazeteci yaşamını yitirdi İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazetecilerin sayısı 99'a yükseldi.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, bir gazeteciyi daha öldürdü.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Filistinli gazeteci Muhammed Halife'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

99 gazeteci can verdi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 99'a yükseldiği kaydedildi.

Filistin basınında çıkan haberlerde de İsrail ordusunun gazeteci Halife'nin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki evini bombaladığı ve Halife ile birlikte ailesinden çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'de gazetecileri 'Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü' ifade edilmişti.