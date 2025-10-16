Gazze'de acı bilanço: Ateşkes ilanından bu yana 23 kişi hayatını kaybetti

İsrail, bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı tutumunu sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nde cuma günü yaşanan gelişmede, ateşkes yürürlüğe girdi.

Ancak, ateşkese rağmen bölgede can kaybı artıyor...

SON 24 SAATTE 29 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ HASTANELERE GETİRİLDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte hastanelere 29 kişinin cansız bedeninin getirildiği, 22'sinin ateşkesten önceki saldırılarda hayatını kaybedenlere ait olduğu, cansız bedenlerinin son 24 saatte enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

3'ünün ise yaralı olduğu ve müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiği, 4'ünün ise son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Son 24 saatte ayrıca 10 kişinin saldırılar nedeniyle yaralandığı ifade edildi.

ATEŞKES İLANINDAN BU YANA 23 CAN KAYBI

Ateşkesin ilanından bu yana (11 Ekim) toplam 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 122 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 67 BİN 967

Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 67 bin 967'ye, yaralı sayısı ise 170 bin 179'a yükseldi.