Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 44 bin 664’e ulaştı

DHA

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi'nde uyguladığı zalim politikalar sonrası acı tablo her geçen gün derinleşiyor.

Havadan ve karadan kadın, çocuk, yaşlı demeden masum sivilleri hedef alan İsrail, saldırılarını aralıksız sürdürüyor.

Son gerçekleştirilen saldırılar sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

TOPLAM CAN KAYBI 44 BİN 664

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 428 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 664’e, yaralı sayısının ise 105 bin 976’ya yükseldiği bildirildi.

GAZZELİLERİN YAŞAM MÜCADELESİ

İsrail'in Filistinli Müslümanlara uyguladığı soykırım, 1 yıldan fazla bir süredir devam ediyor.

Gazze'ye aylardır bomba yağdıran İsrail ordusu, kadın, çocuk ayırt etmeksizin vahşice katliam gerçekleştiriyor.

Bölgeyi adeta kan gölüne çeviren katil ordusuna ne yazık ki dünya da sessiz kalıyor.

Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin yanı sıra hayatta kalanlar da ne yazık ki açlık ve sefaletle mücadele ediyor.