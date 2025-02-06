Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 47 bin 583’e yükseldi

İHA

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor.

Son yaşanan gelişmede Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldı.

Ancak İsrail, ateşkes kararını ihlal etmeye devam ediyor.

28 SİVİLİN DAHA CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, daha önce yaralanan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yıkılan binaların enkazından ise 28 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 47 BİN 583

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 47 bin 583’e, yaralı sayısının da 111 bin 633’e yükseldiği aktarıldı.