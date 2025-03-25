Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 50 bin 144'e yükseldi

AA

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alıyor..

Kadın, yaşlı ve çocuk demeden masum sivilleri hedef alan İsrail, saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

Son gerçekleştirilen saldırılar sonrası Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, acı bilançoyu paylaştı.

SON 24 SAATTE 62 CAN KAYBI

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 62 ölü ve 296 yaralı getirildiği kaydedildi.

İSRAİL ATEŞKESİ BOZDU

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 792 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1663 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 50 BİN 144

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 144'e, yaralıların sayısının da 113 bin 704'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.