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Gazze’de acı bilanço: Hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 469’a ulaştı

Gazze’de acı bilanço: Hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 469’a ulaştı İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana saldırdığı Gazze’de can kaybı 23 bin 469’a ulaşırken katliamda yaralananların sayısı da 59 bini aştı.