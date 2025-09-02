Gazze'de açlık: Filistinlilere, yemek dağıtıldı

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürüyor...

Bölgede sıkı ablukasını sürdüren İsrail, Gazze kentine yardım girişlerine de izin vermiyor.

Açlık ile mücadele eden Filistinlilerden acı haberler geliyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

3'Ü ÇOCUK 13 KİŞİ YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Açıklamada, son 24 saatte 3'ü çocuk 13 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 130'u çocuk olmak üzere 361'e yükseldiği kaydedildi.

FİLİSTİNLİLERE YEMEK DAĞITILDI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve devam eden saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere, bir hayır kurumu tarafından yemek dağıtımı yapıldı.

Gazze kentinde gerçekleşen dağıtım sırasında yoğunluk oluştu.