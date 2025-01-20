Gazze’de ateşkes öncesi son ana kadar bomba yağdı: 122 can kaybı

AA

Gazze'de nihayet silahlar sustu.

Uzun müzakereler sonucu varılan ateşkes ve esir anlaşması dün yaklaşık 3 saat gecikmeyle TSİ 12.15’te yürürlüğe girdi.

SON ANA KADAR BOMBA YAĞDI

Hamas’ın serbest bırakılacak esirlerin listesini iletmediğini belirterek ateşkesin olmayacağını açıklayan İsrail, anlaşma yürürlüğe girene dek Gazze Şeridi’nde saldırılarına devam etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saatte Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 62'si enkaz altından çıkarılan toplamda 122 cesedin ve 341 yaralının getirildiğini bildirdi.

CAN KAYBI 47 BİN 35'E ÇIKTI

İsrail’in 7 Ekim 2023’te bölgede başlattığı saldırıların toplam bilançosunun da aktarıldığı açıklamada, can kaybının 47 bin 35’e, yaralı sayısının da 111 bin 91’e yükseldiği ifade edildi.