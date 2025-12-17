Gazze'de ateşkesten bu yana 394 kişi hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Bölgede her gün yeni ölümler bildiriliyor.

ATEŞKESTEN BU YANA 394 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 394'e, yaralı sayısı bin 75'e yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 70 BİN 668 OLDU

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 668'e, yaralı sayısı 171 bin 152'ye ulaştı.

