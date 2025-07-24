Gazze'de bir gazeteci: Artık haber yapacak gücüm kalmadı

Gazze Şeridi'ne giriş sağlanan tüm kara yollarını kapatan İsrail, uzun süredir yardım tırlarının geçişine izin vermiyor ve yardım kuruluşlarının faaliyetini engelliyor.

Sistematik şekilde yürütülen aç bırakma politikası nedeniyle Gazze'de büyük bir insani felaket yaşanıyor.

İsrail sadece saldırılarıyla değil, uyguladığı abluka nedeniyle de can alıyor.

Bu soykırımı dünyaya duyuran gazeteciler de artık sadece saldırılardan korunmaya çalışmıyor, açlıkla da savaşıyor...

"ARTIK HABER YAPACAK GÜCÜM KALMADI"

Gazze Şeridi’ndeki gazetecilerden Fransız Haber Ajansı (AFP) serbest foto muhabiri Beşar Taleb, kentteki açlık ve gıda krizine dikkat çekti.

Taleb, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Artık haber yapacak gücüm kalmadı. Vücudum zayıf düştü, yürüyemez hale geldim.” ifadelerini kullandı.

AFP, ÇALIŞANLARINI TAHLİYE ETME KARARI ALMIŞTI

30 yaşındaki gazeteci, ağabeyinin de şiddetli açlık nedeniyle bayıldığını belirtti.

AFP, Gazze'de kalan çalışanlarını açlıktan ölme riski nedeniyle tahliye edeceğini bildirmişti.