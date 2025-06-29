Gazze'de bir İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sırasında çıkan çatışmada 1 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, 601. Muharebe Mühendisliği Taburu'ndan Yisrael Natan Rosenfeld isimli askerin kuzeydeki Cibaliya'daki saldırılar sırasında bir patlama sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

TANKSAVAR ATEŞİ SONUCUNDA

İsrail'in Walla internet sitesi, Rosenfeld'in bir tanksavar ateşinde öldüğünü kaydetti.

Buna göre, haziran ayında Gazze Şeridi'nde öldürülen İsrail askeri sayısı 20'ye çıktı.

SON SALDIRILARDA 880 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Böylece 7 Ekim 2023'ten beri öldürülen ve "ismi açıklanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı da 880'e yükseldi.

GAZZE ŞERİDİNDEKİ KAYIP

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 500 kişi hayatını kaybetmiş, 133 bin 419 kişi de yaralanmıştı.