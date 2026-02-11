Gazze’de çadır kentte ring kurdular: Filistinli kızlar boksta şampiyonluk hayali kuruyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail’in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nin güneyinde, Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinli kız çocukları, çadırların arasında kurdukları küçük bir alanda boks yaparak hayata tutunmaya çalışıyor. Yaşları 16’nın altında olan kızlar, tüm imkansızlıklara rağmen sporla umutlarını koruyor.

YIKILAN KULÜPTEN ÇADIR KENTE

Kız çocuklarının tamamı, saldırılardan önce Gazze kentinde bir spor kulübünde antrenman yapıyordu. Ancak kulübün tamamen yıkılmasıyla uzun süre spordan uzak kalan çocuklar, zor insani koşullara rağmen yeniden bir araya geldi. Han Yunus’ta çadırların arasında kurulan basit ringde antrenmanlar yeniden başladı.

"BOKS, KORKULARINI YENMELERİNİ SAĞLADI"

Antrenmanları gönüllü olarak sürdüren eski yerel boks şampiyonu Usame Eyyüb, sporun çocukların yaşadığı travmalarla başa çıkmasında önemli bir rol oynadığını söyledi:

Başlangıçta kızlar çok korkuyordu. Ancak boksla birlikte güçlendiler, cesaret kazandılar ve psikolojik olarak toparlandılar. Bugün boks sayesinde hem içlerindeki negatif enerjiyi atıyorlar hem de kendilerini savunmayı öğreniyorlar.

HEDEF 2028 ŞAMPİYONALARI

Sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle turnuvalara katılamadıklarını dile getiren Eyyüb, “Sınırların açılmasını istiyoruz. Bu kızlar 2028’de düzenlenecek şampiyonalara katılmayı hedefliyor. Bunun için Gazze dışına çıkmamız şart.” ifadelerini kullandı.

Dünyaya çağrıda bulunan Eyyüb, Gazze’deki kız çocuklarının hayallerine destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

YASTIKLA BAŞLAYAN ANTRENMANLAR

Çadır kentte boks yapan kızlardan Gazel Rıdvan, ilk günlerde hiçbir ekipmanlarının olmadığını anlattı.

“Başlangıçta bir yastıkla çalışıyorduk. Zamanla eldiven ve kum torbası gibi malzemeler bulabildik.” diyen Rıdvan, “Boks sayesinde içimdeki negatif enerjiyi dışarı atıyorum. Gelecekte şampiyon olmak istiyorum, bu benim hayalim.” şeklinde konuştu.

"KULÜBÜMÜZ YIKILDI AMA VAZGEÇMEDİK"

12 yaşındaki Miyar Eyyüb ise yaklaşık 8 yıldır boks yaptığını belirterek, saldırılarla birlikte her şeylerini kaybettiklerini söyledi.

“Gazze’de kulübümüz vardı ama yıkıldı. Han Yunus’a göç ettik. Burada imkanlarımız yoktu ama yine de bırakmadık.” diyen Miyar, basit malzemelerle de olsa antrenmanlara devam ettiklerini ifade etti.

SPORLA HAYATA TUTUNUYORLAR

Çadırların arasında kurulan ringde yumruk atan Filistinli kız çocukları, boksu yalnızca bir spor dalı olarak değil, yaşadıkları acılarla mücadele etmenin ve geleceğe umutla bakmanın bir yolu olarak görüyor.