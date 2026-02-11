Gazze’nin yıkımını maketlerle anlatıyorlar: Filistinli gençlerden hafızaya kazınan çalışma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Filistinli gençler, İsrail’in 2 yılı aşkın süredir yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde ortaya çıkan yıkımı ve insani dramı, maket çalışmalarıyla gözler önüne seriyor. Yapılan maketlerde, bombardımanla yerle bir edilen mahalleler, yerinden edilen siviller ve hayatta kalma mücadelesi simgesel olarak canlandırılıyor.

BOMBARDIMAN, GÖÇ VE ÇADIR KAMPLARI

Filistinli kaynaklara göre, Gazze’deki yapıların büyük bölümünün zarar gördüğü saldırılar sonucu 1,5 milyondan fazla Filistinli, derme çatma çadırlara sığınmak zorunda kaldı. Gençler, bu süreci maketlere yansıtarak hem yıkılan evleri hem de deniz kıyılarına kurulan çadır kamplarındaki yaşamı betimliyor.

HAN YUNUS'TA BAŞLAYAN SESSİZ ANLATIM

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Muhammed en-Neccar, Yezin Şahin ve Vaad el-Hams, İsrail saldırılarının izlerini taşıyan maketler hazırlıyor. Çalışmalarda, bombardımandan kaçan sivilleri taşıyan araçlar, ambulanslar, sahra hastaneleri, sivil savunma ekipleri ve havadan yardım atan askeri kargo uçakları gibi detaylar yer alıyor.

YIKIMIN TÜM BOYUTLARI İŞLENDİ

Gençler, yalnızca karadaki yıkımı değil, denizdeki ablukayı da çalışmalarına yansıttı. Gazze açıklarında ablukayı kırmak için yola çıkan tekneler ve onları durduran savaş gemileri de maketlerde yer buldu. Ayrıca Gazze halkıyla dayanışma gösteren gazeteci ve aktivistlerin fotoğrafları da sergilenerek, hayatını kaybedenlere dikkat çekildi.

"YAŞADIKLARIMIZI ANLATMAK İSTEDİK"

Çalışmayı yürüten gençlerden 24 yaşındaki Yezin Şahin, maketlerin bir anlatım dili olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Yaşadıklarımızı anlatmanın bir yolunu aradık. Açlık, susuzluk, sokakta kalma, hastanelerin bombalanması ve sağlık sisteminin çöküşü… Bunların hepsini yaşadık. Şimdi bu maketlerle, çok basit ama etkili bir şekilde dünyaya anlatmak istiyoruz.

Maketlerde görülen yıkık yapıların, saldırılardan önce insanların yaşadığı evler olduğunu dile getiren Şahin, şunları söyledi:

Evlerimiz, sokaklarımız her gün savaş uçaklarıyla bombalandı. Çocuklar, siviller, savaşla ilgisi olmayan insanlar hedef alındı.

ABLUKA VE UMUDUN MAKETİ

Gençler, İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze’ye doğru yola çıkan yardım teknelerini ve denize açılmaları engellenen balıkçıları da çalışmalarında sembolize etti. Açlık günlerinde gökyüzünden atılacak yardım kolilerini bekleyen insanların umutları, askeri kargo uçağı maketleriyle anlatıldı.

UNUTULMAMASI İÇİN GÖRSEL HAFIZA

Filistinli gençler, maket çalışmalarının temel amacının Gazze’de yaşananların unutulmaması olduğunu vurguluyor. Hayallerinin ise bir gün yıkımı değil, Gazze’nin yeniden ayağa kalktığı günleri anlatan maketler yapmak olduğunu ifade ediyorlar.