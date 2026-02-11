Savaşın izleri yüzlerde: Ukraynalı askerlerin 'öncesi ve sonrası' kareleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna ordusunda görev yapan ve “Vitsyk” çağrı işaretini kullanan bir asker, şubat ayında Threads hesabında, savaş öncesi ve savaş sürecindeki hayatını yansıtan iki kare paylaştı. Fotoğraflar, Rusya’nın tam kapsamlı işgalinin bireysel yaşamları nasıl dönüştürdüğünü gözler önüne serdi.

SİVİL HAYATTAN CEPHEYE

Paylaşılan ilk fotoğrafta Vitsyk, sivil kıyafetleriyle aynadan çekilmiş bir selfie’de hafif bir gülümsemeyle görülüyor. İkinci karede ise askeri üniforması içinde, karanlık bir ortamda objektife yansıyan sert ve yorgun bir yüz dikkat çekiyor. İki fotoğraf arasındaki fark, savaşın geçen yıllar içinde bıraktığı izleri net biçimde ortaya koyuyor.

"SAVAŞTAN ÖNCEKİ HALİMİ ZOR HATIRLIYORUM"

Vitsyk, fotoğrafların altına düştüğü notta, “Savaştan önceki halimi neredeyse hiç hatırlamıyorum…” ifadelerini kullandı. Bu sözler, paylaşımın kısa sürede geniş yankı uyandırmasına neden oldu.

ASKERLERDEN ZİNCİRLEME PAYLAŞIMLAR

Vitsyk’in paylaşımı, diğer Ukraynalı askerleri de kendi “öncesi ve sonrası” fotoğraflarını paylaşmaya teşvik etti. Yorumlarda yer alan karelerde, bazı askerlerin yıllar içinde değişimi görülürken, bazılarında ise yalnızca birkaç gün içinde yaşanan dönüşüm dikkat çekti.

SAVAŞIN HIZLA DEĞİŞTİRDİĞİ HAYATLAR

Ortaya çıkan görüntüler, savaşın yalnızca cephede değil, askerlerin yüzlerinde ve hayatlarında da derin izler bıraktığını gözler önüne sererken, çatışmaların insan üzerindeki yıpratıcı etkisini bir kez daha hatırlattı.