ABD’li vekil Khanna: Epstein dosyalarında sansürlenen 6 isim var

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna, milletvekili Thomas Massie ile birlikte ABD Adalet Bakanlığına giderek Epstein dosyalarını incelediklerini duyurdu.

Temsilciler Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmayı sosyal medya platformu X hesabından paylaşan Khanna, yaklaşık iki saat süren incelemede, dosyaların büyük kısmının sansürlü olduğunu gördüklerini belirtti.

Khanna, “Orada yaklaşık iki saat geçirdik ve dosyaların yüzde 70 ila yüzde 80’inin hâlâ sansürlenmiş olduğunu öğrendik.” ifadelerini kullandı.

SANSÜRLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 6 İSİM

Khanna, belgelerde adı geçtiğini ancak Adalet Bakanlığınca “herhangi bir gerekçe gösterilmeden” gizlendiğini ileri sürdüğü 6 ismi de açıkladı.

Bu isimlerin ABD’li milyarder Les Wexner ile Sultan Ahmed bin Sulayem, Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonic Leonov ve Nicola Caputo olduğunu belirten Khanna, iki saatlik incelemede dahi bu isimlere ulaştıklarını kaydetti.

Yaklaşık 3 milyon belgenin sansürsüz şekilde incelenmesi durumunda daha fazla ismin ortaya çıkabileceğini savunan Khanna, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Adalet Bakanlığına gönderdiği dosyaların da sansürlü olduğunu iddia etti.

KABE ÖRTÜSÜ ÖNÜNDE POZ VEREN CEO

O 6 isimden biri, Dubai merkezli liman devi DP World’ün CEO’su Sultan Ahmed Bin Sulayem.

2017'de Epstein'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan bir iş insanı tarafından gönderilen Kabe örtüsü önünde, Epstein ile aynı karede olan kişinin, Sulayem olduğu öne sürüldü.

MASSIE VE ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie de X hesabından yaptığı paylaşımda, Epstein belgelerinde bir kişinin adının geçmesinin suçluluğu kanıtlamadığını vurguladı.

Massie, 2019 tarihli bir FBI belgesinde Leslie Wexner’in Epstein ile birlikte “çocuk cinsel istismarı suçunda” ortaklık yaptığının belirtildiğini öne sürdü.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mağdur olmayan kişilere ait isimlerin sansürsüz hale getirildiğini, Wexner’in adının dosyalarda zaten birçok kez geçtiğini ve Bakanlığın “şeffaflığa bağlı” olduğunu ifade etti.

EPSTEIN OLAYI

Jeffrey Epstein, 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanıyordu. Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Cezaevi’ndeki hücresinde ölü bulundu.

Kamuoyuna yansıyan dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi isimler yer almıştı.

FBI ve ABD Adalet Bakanlığının ortak incelemesinde ise ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi” bulunduğuna dair kanıt elde edilemediği, Epstein’ın hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.