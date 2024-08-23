Gazze'de çalışan gönüllü doktor yaşanan katliamı anlattı ABD seçimleri öncesi Chicago'da düzenlenen Demokratik Ulusal Kongre panelinde söz alan gönüllü doktor Tanya Haj-Hassan, Gazze'de yaşanan katliamı gözyaşları içinde anlattı.

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Haber Merkezi

Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinde Filistin topraklarında başlayan kanlı saldırılar 320 gündür sürüyor.

Tüm dünyanın gözleri önünde katliam yapılan Gazze'de 40 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de yaşanan bu facianın bitmesi için dünyanın birçok yerinde gösteriler düzenlenmeye devam ediyor.

ABD seçimleri öncesi Chicago'da düzenlenen Demokratik Ulusal Kongre panelinde de Filistin ile ilgili konulara değinildi.

YAŞADIKLARINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Panele Gazze'deki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'nde gönüllü olarak çalışan doktor Tanya Haj-Hassan konuşma yapması için davet edildi.,

Hastanede yaşadıklarını anlatan doktorun sözleri, Gazze'deki katliamı bir kez daha gözler önüne serdi.

"YANINDA YATAN KIZ KARDEŞİYDİ AMA ONU TANIMADI"

Doktor Tanya Haj-Hassan, hastanede çalıştığı sırada yaralı bir genç ile yaşadığı anıyı anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"En büyük kitlesel kayıpların yaşandığı acil biriminde, yüzünü yarısı ve boynu havaya uçan genç bir çocukla ilgilendim. Şans eseri solunum ve beyne kan gitmesini sağlayan hayati organlar hala yerindeydi.

Bizimle konuşuyordu. Kendisini göremiyordu, nasıl göründüğünü bilmiyordu. Ve sürekli kız kardeşini soruyordu. Kız kardeşi onun yanındaki yataktaydı. Kız kardeşinin vücudunun çoğu, tanınmayacak şekilde yanmıştı. Yanındaki yatakta yatan kız kardeşiydi ama onu tanımadı.

"TÜM SEVDİKLERİM CENNETTE, BURADA OLMAK İSTEMİYORUM"

Tüm ailesi ve kardeşleri aynı saldırıda öldürülmüştü. O hayatta kaldı ve ertesi gün onu ziyarete gittim. Göğsünün bir kısmı alınarak gencin boynuna orada bulunan organları koruması için doku nakli yapıldı.

Yatakta yatarken bir şey mırıldanıyordu, ona yaklaştım. 'Keşke ben de ölseydim' diyordu. Ben de 'Ne' dedim. O da, 'Sevdiğim herkes şimdi cennette. Artık burada olmak istemiyorum' dedi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Doktor Haj-Hasan'ın dolu gözlerle anlattığı bu hikayeyi dinleyen bir diğer doktor ise dayanamayarak ağlamaya başladı.

Kendini tutamayan doktor, koltuğundan kalkarak konuşma yapılan alandan uzaklaştı.

Yaşadıklarının sadece bunlardan ibaret olmadığının altını çizen Tanya Haj-Hassan, şahit olduğu olayları anlattıkça panelde bulunan dinleyiciler gözyaşlarına boğuldu.