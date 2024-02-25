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Gazze’de can kaybı 30 bine yaklaştı

Gazze’de can kaybı 30 bine yaklaştı İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 142 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 692'ye, yaralananların sayısı ise 69 bin 879'a yükseldi.