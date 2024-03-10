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Gazze'de can kaybı 31 bin 45'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 31 bin 45'e yükseldi İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 85 artarak 31 bin 45'e yükseldi.