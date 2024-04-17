Gazze'de can kaybı 34 bine dayandı

Gazze'de kan durmuyor.
İsrail ordusunun havadan, karadan ve denizden sürdürdüğü saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor.
Bölgede can kaybı ise her geçen gün artıyor.
24 saatte 56 kişi öldürüldü
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 194 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 56 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 89 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Can kaybı 33 bin 899'a yükseldi
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 899'a, yaralı sayısının da 76 bin 664'e yükseldiği aktarıldı.
Cenazelere ulaşılamıyor
Açıklamada, ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında halen ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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