Gazze'de can kaybı 44 bin 363'e yükseldi

DHA

İsrail'in Gazzeli Müslümanlara karşı soykırımı devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 420 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

44 BİN 363 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 363’e, yaralı sayısının ise 105 bin 70’e yükseldiği belirtildi.

AÇLIK VE SEFALETLE MÜCADELE EDİYORLAR

İsrail'in Filistinli Müslümanlara uyguladığı soykırım, 1 yıldan fazla bir süredir devam ediyor.

Gazze'ye aylardır bomba yağdıran İsrail ordusu, kadın, çocuk ayırt etmeksizin vahşice katliam yapıyor.

Bölgeyi adeta kan gölüne çeviren katil ordusuna ne yazık ki dünya da sessiz kalmaya devam ediyor.

Hayatını kaybedenlerin yanı sıra hayatta kalanlar da ne yazık ki açlık ve sefaletle mücadele ediyor.