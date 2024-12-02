Gazze'de can kaybı 44 bin 466'ya yükseldi

İHA

İsrail, 423 gündür Gazze Şeridi'ni hedef alıyor...

Bölgede yoğun saldırılarını uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen sürdüren İsrail güçleri, sivilleri hedef alarak bölgede tam anlamıyla bir soykırım faaliyeti yürütüyor.

SON DURUM HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 108 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

CAN KAYBI 44 BİN 466'YA YÜKSELDİ

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 44 bin 466'ya, yaralı sayısının ise 105 bin 358'e yükseldiği bildirildi.