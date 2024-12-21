Gazze'de can kaybı 45 bin 227’ye yükseldi

İHA

Katil İsrail devleti kana doymuyor...

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 442 gündür devam ediyor.

24 SAATTE 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 21 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 61 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

CAN KAYBI 45 BİN 227'YE YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 227’ye, yaralı sayısının da 107 bin 573’e yükseldiği bildirildi.