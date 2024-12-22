Gazze’de can kaybı 45 bin 259’a yükseldi

İHA

İsrail, Gazze Şeridi'nde 443 gündür soykırım gerçekleştiriyor.

Uluslararası toplum hava saldırıları ve baskınlarla Filistinlileri hedef alan İsrail güçlerinin eylemlerine sessiz kalırken, bölgedeki insani durum korkunç seviyelerde seyrediyor.

İSRAİL SON 24 SAATTE 32 SİVİLİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 32 sivilin hayatını kaybettiği, 54 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

TOPLAM VEFAT SAYISI 45 BİN 259'A ÇIKTI

Filistinlilere yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 45 bin 259’a, yaralı sayısının da 107 bin 627’ye yükseldiği aktarıldı.