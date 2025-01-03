Gazze'de can kaybı 45 bin 658'e yükseldi

İHA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazzeli Müslümanlara soykırım uygulamaya devam ediyor.

455 gündür devam eden saldırılarda binlerce masum sivil hayatını kaybetti.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 8 saldırıda 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 145 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 45 BİN 658'E YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 45 bin 658'e, yaralı sayısının ise 108 bin 583'e yükseldiği bildirildi.