Gazze'de can kaybı 45 bin 885’e ulaştı

İHA

İsrail, 459 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik zalim politikalarını sürdürüyor..

Kadın, yaşlı ve çocuk demeden masum Filistinlileri hedef alan İsrail, son olarak Gazze'de 3 saldırı düzenledi.

Saldırılar sonrası açıklama Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.

SON 24 SAATTE SALDIRIDA 3 SALDIRI

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistinlileri hedef alan İsrail, son 24 saatte 3 saldırı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 57 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 45 BİN 885

Ayrıca açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 885’e, yaralı sayısının ise 109 bin 196’ya yükseldiği aktarıldı.