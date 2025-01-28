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Gazze'de can kaybı 47 bin 354'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 47 bin 354'e yükseldi Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesi ve yıkılan binaların enkazından 37 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılması sonucu İsrail'in saldırılarında toplam can kaybı 47 bin 354’e yükseldi.