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Gazze'de can kaybı 48 bin 339'a yükseldi

Gazze'de can kaybı 48 bin 339'a yükseldi Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 10 Filistinlinin cenazesinin getirilmesiyle toplam can kaybının 48 bin 339'a yükseldiği belirtildi.