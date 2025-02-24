Gazze'de can kaybı 48 bin 346'ya yükseldi

İHA

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail; kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor.

Son yaşanan gelişmede Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldı.

Ancak İsrail, ateşkes kararını ihlal etmeye devam ediyor.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 6 sivilin de yaralandığı kaydedilirken, bölgede daha önce yıkılan binaların enkazından da 5 sivilin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

CAN KAYBI 48 BİN 346'YA YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 346'ya, yaralı sayısının da 111 bin 759'a yükseldiği aktarıldı.