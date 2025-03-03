Gazze'de can kaybı 48 bin 400'e yaklaştı

AA

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak tarihinde ateşkes anlaşmasına varıldı..

Ancak İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Son gerçekleştirilen saldırılar sonrası Gazze'deki Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu açıkladı.

SON 48 SATTE 4 KİŞİNİN DAHA CESETLERİNE ULAŞILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ölü sayısının beş olduğu, son 48 saatte enkaz altından dört kişinin de cesetlerinin çıkarıldığı belirtildi.

Bakanlığa göre, İsrail saldırılarında 21 Filistinli daha yaralı olarak hastanelere kaldırıldı, yaralı sayısı 111 bin 824'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü yıkıcı savaşta Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 397'ye ulaştığını bildirdi.

İSRAİL ORDUSU NEREDEYSE HER GÜN ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

Gazze'de 19 Ocak'tan bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasıyla, geniş çaplı yıkıma yol açan ve Filistin topraklarını harabeye çeviren İsrail savaşı durduruldu.

Ateşkese rağmen Gazze yerel yetkilileri, İsrail ordusunun neredeyse her gün ateşkesi ihlal ettiğini bildiriyor.

İSRAİL'DEN ANLAŞMANIN İKİNCİ AŞAMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLECEK GÖRÜŞMELERE RET

İsrail, ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinden birkaç saat sonra, Pazar günü Gazze'ye insani yardım girişini durdurdu ve anlaşmanın ikinci aşaması için görüşmelere katılmayı reddetti.

NE OLMUŞTU

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen yıl kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail ayrıca bölgeye yönelik savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasıyla karşı karşıya.