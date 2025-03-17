Gazze'de can kaybı 48 bin 577'ye yükseldi

İHA

İsrail, Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor...

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 9 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

4 CAN KAYBI DAHA

Bakanlık ayrıca, bölgede daha önce yaralanan 1 sivilin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini ve ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazında devam eden arama çalışmalarında 3 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığını aktardı.

CAN KAYBI 48 BİN 577'YE YÜKSELDİ

Açıklanan son rakamların ardından İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybının 48 bin 577'ye, yaralı sayısının da 112 bin 41'e yükseldiği bildirildi.