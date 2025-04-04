Gazze'de can kaybı 50 bin 609'a yükseldi

AA

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de bilanço her geçen gün artıyor..

Son gerçekleştirilen saldırılar sonrası Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi.

SON 24 SAATTE 287 YARALI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte 287 yaralının daha hastanelere kaldırıldığı, İsrail saldırılarında yaralı sayısının 115 bin 63'e çıktığı belirtildi.

"Kurtarıcılar ulaşamadığı için birçok mağdur hala enkaz altında ve yollarda mahsur durumda." ifadelerine yer verildi.

18 MART'TAN İTİBAREN BİN 249 CAN KAYBI

İsrail ordusu, Filistinli örgüt Hamas ile ocak ayında imzalanan ateşkes ve esir değişim anlaşmasına rağmen 18 Mart'ta, Gazze Şeridi'ne sürpriz bir hava saldırısı düzenleyerek bin 249 kişiyi öldürdü, 3 bin 22 kişiyi yaraladı.

TOPLAM CAN KAYBI

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 609'a, yaralıların sayısının 115 bin 63'e yükseldiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail ayrıca bölgeye yönelik savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasıyla karşı karşıya.