Gazze'de can kaybı 50 bin 810'a ulaştı

AA

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alıyor..

Kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alan İsrail, 19 Ocak'ta varılan ateşkesi de bozarak 18 Mart'tan bu yana tekrardan saldırılarına başladı.

SON 24 SATTE 58 CAN KAYBI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 58 kişinin naaşının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.

Saldırılarda 213 kişinin yaralandığı kaydedildi.

19 OCAK'TA VARILAN ATEŞKESİ BOZDU

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1449 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 647 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 50 BİN 810

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 810'a, yaralıların sayısının 115 bin 688'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.