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AA

Hamas ile ateşkes anlaşmasına varan İsrail, ordusunun anlaşmayı ihlal etmesiyle saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.

Son gerçekleştirilen hava saldırıları sonrası Gazze Sağlık Bakanlığı, bölgede yaşanan can kayıplarıyla ilgili acı bilançoyu açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 50 BİNİ AŞTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 24 artarak 50 bin 423’e çıktı.

Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim’den bu yana süren saldırılar sırasında son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ATEŞKESİN BOZULMASIYLA CAN KAYBI ARTTI

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan itibaren saldırılarını yoğunlaştırdı.

Bu süreçte 1066 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 597 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE KİŞİ VAR

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda toplam can kaybı 50 bin 423’e, yaralı sayısı ise 114 bin 638’e ulaştı.

Hala enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor.