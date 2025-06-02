Gazze'de can kaybı 54 bin 470'e yükseldi

İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivillerin hayatta kalma mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor.

Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor.

SON 24 SAATTE 503 KİŞİ DAHA YARALANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 52 sivilin cansız bedeni ile 503 yaralının getirildiğini, cenazelerden 1'inin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Filistinli sivillere ait olduğunu bildirdi.

CAN KAYBI SAYISI 54 BİN 470'E ÇIKTI

Bakanlık ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 4 bin 201 Filistinlinin öldürüldüğünü, 12 bin 652 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 54 bin 470'e, yaralı sayısının 124 bin 693'e yükseldiği ifade edildi.