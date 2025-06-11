Gazze'de can kaybı 55 bini aştı

İHA

İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde bilanço ağırlaşıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlene saldırılarda 120 kişinin hayatını kaybettiği, önceki saldırılarda ölen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 474 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

CAN KAYBI 55 BİNİ AŞTI

İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 821'e, yaralı sayısının ise 15 bin 353'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının ise 55 bin 104'e, yaralı sayısının 127 bin 394'e ulaştığı kaydedildi.

SÖZDE YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNDE ÖLENLERİN SAYISI 224'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun ayrıca sabah saatlerinde sözde yardım noktaları olarak bilinen bölgede düzenlediği saldırılarda 57 kişinin yaşamını yitirdiği, 363 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

27 Mayıs'tan bu yana yardım dağıtımı noktalarında ölen sivillerin sayısı 224'e, yaralıların sayısı ise bin 858'e yükseldi.