Gazze'de can kaybı 56 bin 331'e yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde soykırım yapmayı sürdürüyor...

Bölgede zorlu koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan halk, son bulmayan saldırılar sonucu, can kayıpları vermeye de devam ediyor.

SON 24 SAATTE 174 KİŞİ DAHA YARALANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 72 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 174 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail’in 18 Mart 2025 tarihinde ateşkesi tek taraflı olarak bozmasından bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 6 bin 8 Filistinlinin öldüğü, 20 bin 591 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 56 BİN 331'E YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 56 bin 331'e, yaralı sayısının ise 132 bin 632'ye yükseldiği aktarıldı.