Gazze'de can kaybı 56 bin 531'e ulaştı

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail ordusu, saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor...

Kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alan İsrail'in son saldırıları sonrası can kaybı ve yaralı sayısında artış yaşandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, acı bilançoyu açıkladı.

SON 24 SAATTE GAZZE'DEKİ HASTANELERE 28 ÖLÜ GETİRİLDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 28 ölü ve 223 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 203 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 21 bin 601 kişinin de yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 56 BİN 531'E YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 56 bin 531'e, yaralıların sayısının da 133 bin 642'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.