Gazze'de can kaybı 58 bin 386’ya ulaştı

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alıyor...

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdüren İsrail, bölgeye yardım girişlerine de izin vermiyor.

SON 24 SAATTE 120 CAN KAYBI

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Açıklamaya göre, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 120 sivilin cansız bedeni ile 557 yaralı getirildi.

Bakanlık, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana 7 bin 568 Filistinlinin öldürüldüğünü, 27 bin 36 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

TOPLAM CAN KAYBI 58 BİN 386

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise Gazze’de 58 bin 386 kişi hayatını kaybetti, 139 bin 77 kişi de yaralandı.