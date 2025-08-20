Gazze'de can kaybı 62 bin 122'ye çıktı

Gazze'de yaşanan insanlık dramı devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 58 KİŞİ ÖLDÜ

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 58 ölü ve 185 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 576 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 44 bin 717 kişinin yaralandığı ifade edildi.

YARDIM ALMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRÜLÜYORLAR

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 18 kişinin öldürüldüğü, 14 bin 947 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yardım almaya çalışırken son 24 saatte 22 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 49'unun yaralandığı bilgisine yer verildi.

KITLIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 112'si çocuk olmak üzere 269'a yükseldiği kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 62 BİN 122'YE ÇIKTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 122'ye, yaralıların sayısının 156 bin 758'e ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.