Gazze'de can kaybı 68 bin 872'ye yükseldi İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının etkisi giderek artıyor. En son verilere göre, can kaybı 68 bin 872'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı son durumu yazılı bir açıklama ile duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 872'ye ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda toplam 240 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 607 kişinin yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan çıkartılan cenazelere ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, enkazdan çıkarılan 1 kişi ile yeni saldırılarda hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ve 7 yaralının ulaştığı belirtildi. CAN KAYBI 68 BİN 872'YE ÇIKTI Ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında toplam 240 kişinin yaşamını yitirdiği, 607 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 511 cansız bedenin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 872'ye yaralıların sayısının 170 bin 677'ye ulaştığı aktarıldı. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor. GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere 'sarı hat'ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

