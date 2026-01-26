Gazze'de can kaybı 71 bin 660'a yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.

Bir yandan da İsrail askerleri, anlaşmayı ihlal ederek sivilleri hedef alıyor.

SON 24 SAAT 3 CENAZE DAHA HASTANELERE ULAŞTIRILDI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 3 cenazenin ulaştığı belirtildi.

Cenazelerden ikisinin İsrail askerlerinin düzenlediği yeni saldırılarda öldüğü, birinin ise enkaz altından çıkarıldığı bildirildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 486 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yeni saldırılarda 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim tarihinde varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 486'ya çıktığını aktardı.

341 FİLİSTİN DAHA YARALANDI

Açıklamada enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 714'e yükseldiği kaydedildi.

Yaralı sayısının ise bin 341'e ulaştığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİN 660'A YÜKSELDİ

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 660'a, toplam yaralı sayısının da 171 bin 419'a ulaştığı aktarıldı.