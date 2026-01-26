Şam yönetimi, Rakka'da SDG/YPG eski üyeleri için 'uzlaşma' merkezleri oluşturdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/SDG'nin askeri entegrasyon için verdiği sürenin dolması üzerine operasyon başlattı.

Bu kapsamda ilk operasyon Halep'in yıllarca örgüt işgalinde bulunan Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerine gerçekleştirildi.

Bölge terör örgütünün işgalinden kurtarılırken, operasyonlar önce Fırat Nehri'nin batısında bulunan Deyrizor ve Tabka ilçesinde daha sonra da Fırat'ın doğusuna ilerleyerek Rakka'ya kadar genişledi.

RAKKA'DA 'UZLAŞMA MERKEZLERİ' KURULDU

Öte yandan Suriye hükümeti, Rakka şehrinde SDG/YPG eski üyeleri için "uzlaşma" merkezleri açtı.

Eski YPG/SDG üyelerinin Suriye Ordusuna katılmak için bireysel başvuruları Rakka'da devam ediyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bölgede kaydedilen görüntülerde eski terör örgütü üyelerinin kurulan merkezin önünde uzun bir kuyruk oluşturduğu görüldü.

Eski üyelerin orduya entegre edilmesinin yanı sıra ailelere de psikolojik destek için rehabilitasyon hizmeti verilmesi bekleniyor.

HASEKE'DE ATEŞKES

20 Ocak'ta ilan edilen ateşkeste Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye 4 gün süre vermiş ve bu süre 24 Ocak akşam saat 20.00'de dolmuştu.

İlerleyen saatlerde ise ateşkesin 15 gün daha uzatıldığı ve 23.00 itibariyle ateşkesin yürürlükte olacağı duyurulmuştu.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı.

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında yapılan anlaşmaya göre tüm enerji (petrol ve doğalgaz dahil) kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek.