İsrail, ateşkese rağmen Gazze’de saldırılarını sürdürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail ordusu, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik askeri saldırılarını aralıksız sürdürüyor.

MEZARLIK ÇEVRESİ HEDEF ALINDI

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, İsrail askerleri, Gazze’nin Tuffah Mahallesi’nde bulunan toplu bir mezarlıkta, İsrailli esir Rani Goili’ye ait olduğu belirtilen naaşı bulmak amacıyla arama çalışmalarını sürdürüyor. Kaynaklar, arama faaliyetleri öncesinde bölgenin hem havadan hem de karadan yoğun şekilde bombalandığını ifade etti.

KUZEY GAZZE'DE TOPÇU ATIŞLARI

Gazze’nin kuzey kesiminde ise İsrail topçularının, Cibaliya beldesinin doğusundaki çeşitli noktaları hedef aldığı bildirildi. Saldırılar sırasında İsrail helikopterlerinin de bölgede rastgele ateş açtığı kaydedildi.

ORTA KESİME HAVA SALDIRILARI

Gazze Şeridi’nin orta bölümünde yer alan Ebu el-Acin çevresinde de İsrail savaş uçakları tarafından çok sayıda hava saldırısı düzenlendi. Hava bombardımanına eş zamanlı olarak topçu atışlarının devam ettiği belirtildi.

KASSAM TUGAYLARI'NDAN AÇIKLAMA

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, önceki gün yaptığı açıklamada, Gazze’deki son İsrailli esirin cesedinin bulunduğu yerle ilgili tüm bilgilerin arabulucularla paylaşıldığını duyurmuştu. Açıklamada, İsrail ordusunun, söz konusu bilgiler doğrultusunda belirlenen noktada arama yaptığı belirtilmişti.

İSRAİL'DEN "GENİŞ ÇAPLI OPERASYON" VURGUSU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada da ordunun, Kassam Tugayları tarafından arabuluculara iletilen bilgiler çerçevesinde Gazze’nin kuzeyindeki bir mezarlıkta son esirin kalıntılarına ulaşmak amacıyla “geniş çaplı bir operasyon” yürüttüğü ifade edilmişti.

ATEŞKES SÜRECİNDE ESİR TESLİMLERİ

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının başlamasından bu yana Filistinli gruplar tarafından 20 İsrailli esirin sağ olarak, 27’sinin ise cenazesinin teslim edildiği bildirildi.