Gazze'de can kaybı 72 bin 263’e yükseldi

İsrail, Orta Doğu'da huzursuzluğun kaynağı olmaya devam ediyor...

Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi çeşitli bahanelerle ihlal eden İsrail, saldırılarını sürdürüyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 9 kişinin cenazesi ile 30 yaralının getirildiği belirtildi.

72 BİN 263 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 687’ye, enkaz altından çıkarılanların sayısının 756’ya, yaralı sayısının da bin 845’e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 263’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 944’e ulaştığı aktarıldı.