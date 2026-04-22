Gazze'de can kaybı 72 bin 562'ye yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Bakanlık, İsrail ordusunun son 24 saatte bölgede düzenlediği saldırılarında bir sivilin öldüğünü, 4 sivilin de yaralandığını duyurdu.

ATEŞKESTEN BU YANA 786 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık ayrıca daha önceki saldırılar sırasında yaralanarak tedavi gören bir sivilin de kurtarılamadığını belirtti.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 786'ya, enkaz altından çıkarılanların sayısının 761'e, yaralı sayısının da 2 bin 217'ye yükseldiği aktarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 72 BİN 562'YE YÜKSELDİ

Açıklamada İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 562'ye yükseldiği belirtildi.

Ayrıca toplam yaralı sayısının da 172 bin 320'ye ulaştığı aktarıldı.