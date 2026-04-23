Gazze'de can kaybı 72 bin 568'e yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılardan canlarını kurtarmaya çalışan Filistinliler, bir de hayati sorunlarla mücadele ediyor.

SON 24 SAATTE 18 KİŞİ YARALANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 6 ölü ve 18 yaralının getirildiği kaydedildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 786 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 786 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 235 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 972 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

CAN KAYBI 72 BİN 568'E YÜKSELDİ

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 568'e, yaralı sayısının da 172 bin 338'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.